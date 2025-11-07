Universidad de Chile ha sufrido el declive del nivel de Leandro Fernández. Tras dos años confiando en su talento, la escuadra azul no ha gozado de la mejor versión del futbolista de 34 años.

¿Por qué bajó su rendimiento? En conferencia de prensa, el delantero argentino analizó su desempeño y reconoció que no ha estado a la altura de la exigencia. Sin embargo, tiene fe en que volverá a su prime.

Es que tras no ingresar en la derrota 1-0 ante Huachipato, fue estelar en la victoria 2-0 sobre Everton de Viña del Mar y convirtió un gol. Dicho tanto lo ilusiona con cerrar el 2025 de la mejor manera.

“He tenido partidos que el técnico me ha dado la oportunidad y no lo pude hacer bien. Costó volver a agarrar ritmo, estuve mucho tiempo fuera por la lesión”, comenzó señalando.

“En Talcahuano tenía muchas ganas de entrar, creo que pude ayudar, pero el técnico vio que no era opción y está en todo su derecho. Después me tocó y contento por volver a convertir, sentirme bien y ayudar al equipo“, agregó.

Leandro Fernández analizó su desempeño en Universidad de Chile durante 2025. (Imagen: Photosport)

Perdió el puesto ante este crack de Universidad de Chile

Finalmente, el goleador azul asumió que Lucas Assadi se robó las miradas esta temporada y, precisamente, en el lugar que él utilizaba. No obstante, este último se lesionó hasta fin de año.

“Fue año atípico para mí, me lesioné, después me costó volver a entrar. Entró Lucas que lo hizo muy bien, el lugar se achicó y era muy difícil entrar al equipo“, destacó.

Finalmente, consultado sobre qué extraña de su mejor versión, lanzó: “Sentirme importante, ayudar al equipo, pero es parte de. Me costó mucho volver a agarrar ritmo, el técnico me ha dado la oportunidad, pero no lo hice bien”.

En resumen: