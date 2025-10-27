Universidad Católica consiguió tres puntos de oro en esta fecha de la Liga de Primera, en la que los ‘Cruzados’ se hicieron respetar en el Estadio Claro Arena y vencieron por 1-0 a Universidad de Chile con el solitario tanto de Alfred Canales.

Después de lo que fue este duelo, el ex jugador y entrenador Claudio Borghi tomó la palabra en el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro para comentar la victoria del conjunto de la ‘Franja’, en la que destacó al equipo de Daniel Garnero.

“En líneas generales fue un partido muy bien planteado de la Universidad Católica, la Universidad de Chile intentó, pero no pudo”, parte indicando Borghi.

No solo con el triunfo de la UC se quedó el ‘Bichi’, si no que también destacó lo que fue el entorno que se generó dentro del Claro Arena, en la que este clásico parecía un espectáculo de otro nivel.

Medel y la dura entrada a Di Yorio | Foto: Photosport

“Me saldré un segundo del partido y haré un elogio, cuando entró la gente, los jugadores y estaba la gente, no me pareció un partido de la liga chilena, me pareció un espectáculo muy lindo, con un estadio completo y lleno, me gustó mucho, el entorno del juego también te hace sentir otras cosas”, enfatiza.

Borghi y su mensaje a Medel

Finalzando, Borghi a pesar del triunfo de la Universidad Católica, le dejó un categórico mensaje a Gary Medel tras lo que fue su expulsión en este clásico, en la que consideró que su acción fue completamente evitable en un duelo tan importante.

“Lo de Gary (Medel), algunos dicen que fue expulsión y otros no, pero un jugador de esa categoría y esa experiencia (no debería ir así), era una jugada intrascendente y que pudo condicionar el resultado”, cerró.