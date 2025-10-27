Universidad Católica logró una tremenda victoria en el torneo nacional, en la que los ‘Cruzados’ vencieron por 1-0 a la Universidad de Chile en el Clásico Universitario y se encaminan para quedarse con lo que es el cupo de Chile 2 en este campeonato.

Tras lo que fue este duelo, el entrenador de la ‘Franja’ Daniel Garnero conversó con el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports , en donde desmenuzó esta victoria de su equipo en el clásico, en la que mostró su felicidad de imponerse, según él, al mejor equipo de Chile.

“Sabíamos de la dificultad del juego, para mí gusto enfrentamos al mejor equipo de Chile, es el equipo que mejor juega, tiene muchas alternativas y muchas variantes”, parte indicando Garnero.

En esa misma línea, el DT de los ‘Cruzados’ siguió en los elogios para lo que era su rival, en donde nombró las grandes cualidades del equipo de Gustavo Álvarez, por lo que le da un mérito muy importante al triunfo de la UC en este clásico.

La UC se quedó con el clásico ante la U | Foto: Photosport

“Jugadores de muy buen pie, llegan a situaciones muy claras de gol, con mucha facilidad, tienen un convencimiento de la idea del entrenador, se ve un equipo consolidado”, declaró.

Garnero esperanzado con el final del torneo

Concluyendo, Garnero dejó en claro dentro de su plantel que para vencer a la U, la UC debía disputar un partido perfecto, algo que realizó y que lo dejó bastante satisfecho pensando en la recta final del torneo, ya que vio a un equipo con mucha personalidad en todo momento de este duelo.

“Sabíamos que si no estábamos bien, no lo íbamos a pasar muy bien, fue un partido muy pensado y la verdad que hubo muchas contratiempos, la lesión, expulsión, pero el equipo hoy sacó una personalidad en el juego que te ilusiona, porque quedan cinco partidos muy importantes todavía”, cerró.