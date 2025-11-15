Universidad Católica tiene la mente puesta en los tres partidos que le restan de la Liga de Primera 2025, donde los cruzados tienen la primera opción para capturar el Chile 2 hacia la próxima edición de la Copa Libertadores de América.

El cuadro cruzado, además, poco a poco va delineando lo que será la temporada 2026 donde ya aseguraron tener participación internacional independiente que sea la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana.

¿Vegas a la UC? | Foto: Photosport

En esa línea, fue el periodista Marco Escobar quien reveló el nombre de un jugador que interesa en San Carlos de Apoquindo y que actualmente juega en Colo Colo, donde no ha tenido su mejor temporada.

Se trata de Sebastián Vegas, ex jugador del Monterrey. Según dio a conocer el comunicador en D Sports, la UC busca a un defensor central de perfil zurdo y el jugador estaría dentro de los planes, más considerando que en diciembre termina su préstamo con los albos.

¿Se concretará la llegada de Sebastián Vegas a Universidad Católica? Lo cierto es que la UC buscará reforzarse de buena manera para tener una participación internacional a la altura la próxima temporada y poco a poco empiezan a tantear nombres.

