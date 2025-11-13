Tiago Nunes dejó Universidad Católica a mitad de año para partir a Liga Deportiva Universitaria de Quito, equipo ecuatoriano con el cual alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores de América donde cayó ante el Palmeiras de Brasil.

Ahora, el técnico brasileño de Liga se concentra en cerrar de la mejor manera posible el torneo local con su equipo y clasificar nuevamente a Copa Libertadores, donde pretende reforzar el plantel y para aquello piensa en un jugador de la UC.

La información fue entregada por el periodista Jorge Cubillos en el programa Pelota Parada de TNT Sports: “En Ecuador están mirando muy atento al futuro de Fernando Zampedri. ¿Quién está en Ecuador y lo conoce muy bien? Tiago Nunes, que tiene un cabal conocimiento de lo que juega”, dijo sobre el interés que genera el Toro en Tiago Nunes.

¿Zampedri a Ecuador? | Foto: Photosport

Cubillos complementa su información diciendo que “Me dicen desde Ecuador que ojo con esto, porque Liga figura en el segundo lugar en Ecuador y miraría con buenos ojos la posibilidad de incorporar a Fernando Zampedri”.

“Hay dinero, se pagan buenos valores y más si Tiago Nunes lo pide. Si a eso le sumamos la posibilidad que tiene Liga que llegó a semifinales (de Copa Libertadores), podría ser real que parta si no renueva con Universidad Católica”, agrega.

¿Se queda o se va Fernando Zampedri? Lo cierto es que el goleador de Universidad Católica busca la renovación de su contrato por dos años, pero la UC estaría ofreciendo uno más variables para alargarlo por un año más.

