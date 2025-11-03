Universidad Católica se quedó sin bencina el día de ayer ante O’Higgins de Rancagua en el Claro Arena y sintió de sobremanera las ausencias de Fernando Zampedri y Gary Medel, toda vez que los cruzados cayeron por 0-2.

“Es una derrota dura, difícil, en nuestra cancha. Nos costó meternos en el partido, en el segundo tiempo generamos algunas ocasiones y lamentablemente no tuvimos la efectividad que se necesita, y que sí tuvo el rival”, analizó Daniel Garnero sobre la caída.

O’Higgins atendió a la UC a domicilio. | Foto: Photosport

El entrenador de la UC fue consultado sobre si ahora se tensionan los ánimos en la lucha por el Chile 2 a la próxima Copa Libertadores de América y su respuesta no dejó ningún tipo de duda: “¿Cómo va a ser una presión? No es una presión. Es una motivación espectacular. No dependemos de nadie, solo de nosotros”.

“A partir de mañana ya tenemos que pensar en lo que viene, lavarnos la cabeza y enfocarnos en los cuatro partidos que no quedan. Sabemos que será difícil, tenemos dificultades, obstáculos, y hay que tratar de sobrepasarlos”, complementó.

Lo cierto es que Universidad Católica se mantiene en el segundo lugar con 48 puntos, seguido muy de cerca por O’Higgins que tiene 47. Ahora, los cruzados tendrán que enfrentar el próximo sábado 8 de noviembre a Deportes La Serena en el norte chico del país.

En síntesis

Universidad Católica cayó por 0-2 ante O’Higgins de Rancagua en el Claro Arena.

El técnico Daniel Garnero dijo que la derrota no es presión, sino motivación espectacular.

Universidad Católica se mantiene en segundo lugar con 48 puntos, seguido por O’Higgins con 47.