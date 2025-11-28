Universidad Católica se prepara para lo que será su partido crucial dentro de la Liga de Primera, en donde los ‘Cruzados’ se enfrentarán ante Huachipato en un duelo clave en lo que es su lucha por el Chile 2.

Previo a este duelo, el DT de la ‘Franja’ Daniel Garnero conversó con los medios de comunicación y dio luces de una gran noticia sobre Cristián Cuevas, quien ha tenido una gran recuperación de su lesión y podría ser opción para el último partido del 2025.

“Esperando a Cristián (Cuevas), se hizo un estudio que le fue muy bien, todo queríamos que estuviera diez puntos, no está diez puntos, pero mejoró un montón. Está en un proceso positivo”, parte señalando Garnero.

En esa línea, el estratega de la UC indicó que el ‘Cimbi’ ha ido acelerando su recuperación para volver a ser una opción dentro del equipo y abre un poco la posibilidad de que pueda aparecer en la última fecha ante Union La Calera.

Cuevas podría reaparecer en la última fecha | Foto: Photosport

“Veremos lo que nos dicen los médicos, ‘Cimbi’ estaba entusiasmado de llegar a esta fecha, valoramos su esfuerzo porque lo está haciendo muy bien, pero biológicamente hay tiempos que no podemos adelantar y tampoco vamos hacer macanas”, declaró.

Finalmente, Garnero dejó un mensaje muy claro por la situación de Cristián Cuevas, en la que indicó que ante los ‘Cementeros’ solo ocuparía al jugador en caso de estar al 100%, de no ser así, no indica que no arriesgaría a ninguno de sus dirigidos en lo físico.

“Si él por apurarse un poquito retrocede, no llega bien a la pretemporada, no sería muy bueno para nosotros. Vamos a ir viéndolo, lamentablemente no lo tendremos este fin de semana, veremos de acá cuando comencemos la última semana de entrenamiento, a ver como está, no me gusta apurar ni arriesgar, por más que después haya un receso, prefiero que esté diez puntos en la pretemporada”, cerró.

En Síntesis…