Universidad Católica se empieza a alistar para lo que será un importante partido dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Cruzados’ esperan poder conservar su segundo puesto para mantener el Chile 2 en su compromiso ante Deportes La Serena.

Si bien la temporada aún no termina, el DT de la UC, Daniel Garnero ya empieza pensar en lo que es el 2026 y así lo evidenció esta jornada en conferencia de prensa, en la que dejó un importante mensaje pensando en nutrir su plantel para el próximo año.

“Sí, la respuesta es sí, obviamente que el plantel está muy corto y las cosas pasan, hay expulsiones, hay lesiones, suspensiones, el año que viene pasará lo mismo y coincidentemente los dos partidos que nos tocó perder desde que estamos acá, fueron en momentos donde perdimos jugadores muy importantes que al plantel le cuesta reemplazar”, parte señalando Garnero.

Agregando a esto, el estratega de los ‘Cruzados’ explica que es muy necesario conformar un plantel con nombres de experiencia para el 2026, ejemplificando en lo que le ha pasado este año, cuando ha sufrido importantes bajas y no ha tenido los jugadores para poder reemplazarlos.

Garnero golpea la mesa en la UC | Foto: Photosport

“Tendríamos que nivelar y equiparar eso para tener un plantel mucho más competitivo internamente y que haya menos diferencias de un futbolista y otro, sobre todo por la experiencia, edad, obviamente los juveniles ayudan y colaboran, y son importantes, pero para conformar un plantel competitivo y tener dos competiciones, necesitas más gente”, remarca.

Garnero feliz con la vuelta de dos jugadores claves

Concluyendo, Garnero comentó lo que serán los retornos de Fernando Zampedri y Jhojan Valencia al equipo en el duelo ante Deportes La Serena, en la que saben que la presencia de ambos es un plus importante para el plantel pensando en el objetivo de sumar los tres puntos.

“Acatamos, sabemos que el ingreso de Jhojan y Fernando nos dará otra claridad y personalidad, otra jerarquía al equipo, eso si lo ponemos a disposición del equipo será mejor”, cerró.