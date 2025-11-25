Universidad Católica ha tenido un segundo semestre de ensueño, donde encaminó el rumbo tras una mala primera mitad del año y ahora es el principal candidato a clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores de América como Chile 2.

Con la participación en Copa Libertadores prácticamente asegurada, en la UC ya miran refuerzos de cara a la próxima temporada y el periodista Jorge Cubillos se la jugó con dos nombres que podrían llegar a San Carlos de Apoquindo.

En Pelota Parada de TNT Sports, el periodista y reportero que cubre al cuadro cruzado en el día a día reveló que “Yo les di el nombre de Jeisson Vargas que todavía está muy latente porque puede venir a la Católica”, dijo sobre el jugador de Deportes La Serena.

Jeisson Vargas podría volver a la UC. | Foto: Photosport

Cubillos no se queda solamente en Vargas y suma un nombre que ha estado en la órbita de la UC en las últimas semanas: “El de Justo Giani también está muy latente”, complementó sobre el trasandino.

Eso sí, Cubillos descarta el regreso de un formado en los pastos de Las Condes: “Hay otros nombres que han surgido como el de Kuscevic (Benjamín)… difícilmente, no creo que venga a Universidad Católica”, remató.

Así las cosas, Universidad Católica empieza a delinear lo que será la temporada 2026 y ya tiene nombres para reforzar a un plantel que el próximo año quiere arrasar en el fútbol chileno y en el ámbito internacional.

