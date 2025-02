Universidad Católica en esta jornada presentó en sociedad a su nuevo refuerzo para la temporada 2025, en la que se trata del retorno del atacante nacional, Diego Valencia, quien tras su paso por el fútbol europeo, vuelve a vestir la camiseta de la UC.

En esta jornada, el delantero habló con los medios de comunicación sobre lo que fue esta inesperada vuelta el conjunto de la ‘Precordillera’, en la que destaca el gran esfuerzo de ambas partes para lograr este arribo.

“De ambas partes hicimos un gran esfuerzo para estar acá, estoy muy contento de ser parte nuevamente de la Universidad Católica. Agradecer a todos los hinchas que me han hecho sentir su cariño”, partió señalando Valencia

Sobre los desafíos que tiene en la UC para ganarse una camiseta de titular, señala: “hay muy buenos jugadores en todas las posiciones, eso va a ayudar mucho al rendimiento del equipo, me pone contento poder competir el puesto con buenos jugadores, yo quiero jugar todo lo posible, así que a prepararme lo mejor posible y ganarme una camiseta de titular”.

Valencia oficializado en la UC | Foto: Photosport

Valencia y su paso por el fútbol europeo

El ‘Pollo’ fue consultado por lo que fue su polémico paso en Europa, en especifico con la Salernitana, en donde tuvo un gigantesco problema con los dirigentes por su salida, la que hoy en día deja en el pasado

“Para mí el tema de la Salernitana ya está cerrado, lo que tenía que decir ya lo dije por redes sociales, me quedó con la experiencia de haber jugado en el fútbol italiano. Ellos dijeron lo que tenían que decir, pero yo siempre me estuve entrenando”.

Sobre si su vuelta a Chile es un retroceso en su carrera, Valencia responde “no es un paso atrás para mí. Tuve opciones para seguir en Europa, pero creo que volver era lo mejor para mi carrera. Espero seguir logrando cosas importantes con el club como lo hice en primera pasada”.

Finalmente, Valencia es también autocritico de lo que fue su paso por el extranjero, en la que sabe que no pudo entregar su mejor versión, pero que en esta vuelta al fútbol chileno espera poder retomar su buen nivel y poder tener más temprano que tarde su revancha en las grandes ligas.

“Yo hice una autocrítica hacia mí, pero me la guardo. Aún así me quedo con tranquilo con lo que hice, me entregué al 100%, estuve siempre disponible para el cuerpo técnico. El tema de alargar la carrera en el fútbol europeo se da con distintas circunstancias, a mí me tocó este tema con la dirigencia”, cerró.