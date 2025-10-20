Universidad Católica logró un tremendo triunfo dentro de la Liga de Primera, en la que los ‘Cruzados’ contaron con una gran actuación de su goleador, Fernando Zampedri, quien anotó un triplete para la victoria por 3-0 ante Everton de Viña del Mar.

Este resultado sin duda que es importante para los dirigidos por Daniel Garnero, ya que los ubica en el segundo lugar de la tabla de posiciones, puesto que esperan poder conservar hasta el final del torneo para poder tomar el puesto de Chile 2.

Para esto, tendrán una dura lucha con equipos como Audax Italiano, Universidad de Chile, O’Higgins de Rancagua y Palestino, quienes también buscan dicha plaza para la Copa Libertadores 2026.

Lamentablemente, no todo pudo ser alegría para los ‘Cruzados’ dentro de este partido, ya que pensando en su próximo desafío dentro de la Liga de Primera ante la Universidad de Chile, pierden a un jugador fundamental para este clásico.

Montes será baja para el clásico ante la U

El delantero, Clemente Montes será la gran baja que tendrá la Univerisdad Católica para el Clásico Universitario ante la Univerisdad de Chile en el Claro Arena.

Montes será baja ante la U | Foto: Photosport

Garnero pierde a una pieza fundamental en su ataque, ya que Montes llegó a la acumulación de cinco tarjetas amarillas, la que significa un partido de suspensión, el que deberá cumplir ante la U.

De esta forma, el DT de la ‘Franja’ deberá pensar en su reemplazo para este partido, en la recupera a dos importantes jugadores como Gary Medel y Diego Valencia, quienes cumplieron su respectiva fecha de suspensión.