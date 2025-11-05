Universidad Católica ha tenido un gran segundo semestre dentro del torneo nacional, en el que los ‘Cruzados’ hoy en día se encuentran en el segundo lugar en la tabla de posiciones, puesto que esperan poder conservar para mantener el Chile 2, ubicación que los llevaría a la Copa Libertadores 2026.

Sobre esto, en las últimas horas el presidente de la UC, Juan Tagle conversó con los medios de comunicación y se refirió a lo que será la estructura del plantel pensando en el próximo año, en la que dio indicios sobre aquello.

“Estamos trabajando hace bastante tiempo en planificar el plantel 2026, estamos conversando con algunos jugadores que terminan contratos, estamos evaluando a otros que también tienen contrato, cada uno tiene su propio análisis y al mismo tiempo viendo las posiciones que necesitamos reforzar”, parte señalando Tagle.

Agregando a esto, el mandamás reconoció que el equipo quedó bastante corto de nombres en esta temporada, pero también señaló que no quisieron nutrir su plantel con nombres que no hayan sido prioridad de mercado para este equipo.

Tagle habla sobre el presente de la UC | Foto: Photosport

“Es cierto que tuvimos un plantel corto este año, con situaciones que no estaban en nuestro control, como lo de Valber y algún jugador que salió, no quisimos traer por traer, a mitad de años tuvimos algunas opciones, las que quisimos no logramos concretarlas, pero esperamos el otro año, sobre todo que se viene un nuevo torneo, se viene la Copa de la Liga, esperamos estar en fase de grupos de Copa Libertadores, tenemos que reforzar el equipo siempre responsable en lo financiero”, declara.

Tagle ya piensa en el 2026

El presidente de los ‘Cruzados’ deja en claro que ya se comienza a analizar lo que es la conformación del plantel para la próxima temporada, viendo la continuidad de ciertos jugadores del equipo, la salida de otros y la llegada de futuros refuerzos para el 2026.

“Hay mucho trabajo que se está realizando con la gerencia deportiva, la secretaría técnica, con el cuerpo técnico, la comisión fútbol, estamos utilizando todos los recursos disponibles para equivocarnos lo menos posible en un plantel 2026”.

“Depende si logramos la renovación de jugadores, el análisis del cuerpo técnico y la gerencia deportiva a los jugadores que promoveremos al primer equipo, hay varios jugadores que han tenido oportunidades y han entrado bien, eso nos produce mucha alegría”, replicó.

Concluyendo, Tagle fundamenta en que el equipo sin dudas se deberá nutrir pensando en el próximo año pensando en lo que será la nueva competencia con la Copa de la Liga y lo que podría ser su vuelta a la competencia internacional, en donde esperan poder decir presente en la Copa Libertadores.

“En parte, pero de todas maneras son tres torneos los que hay que jugar (en Chile), la cantidad de recursos, siendo distinta, puede que uno tenga que apuntar quizás a jugadores de distinto costo, pero el plantel lo tenemos que completar de todas maneras”, cerró.

