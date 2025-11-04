Una dura noticia fue la que se anunció en las últimas horas dentro del mundo de la Universidad Católica y todo esto tras lo que fue la anticipada salida del defensor Valber Huerta, quien tras sus distintos problemas físicos, no pudo tener una vuelta soñada en los ‘Cruzados’.

Sobre este tema, el presidente de los ‘Cruzados’ Juan Tagle conversó en esta jornada con los medios de comunicación y se refirió a lo que fue esta situación, en la que señaló que sin duda tanto para el jugador como para la dirigencia esta decisión fue muy difícil de digerir.

“Obviamente nuestra decisión de traerlo y la decisión de él de venir tenía otro futuro en mente, nosotros imaginamos a Valber pudiendo jugar y siendo protagonista, lo trajimos como un refuerzo importante, pero el fútbol es así, a él la situación física le afectó mucho desde su llegada, tuvo un par de intervenciones”, parte señalando Tagle.

Agregando a esto, el mandamás deja en claro que Huerta buscó la forma de poder estar al 100% en lo físico para ser un aporte en la Universidad Católica en su vuelta, algo que nunca pudo lograr y por aquello, decidió poner punto final a su etapa con el club.

“El Cuerpo Técnico siempre toma libremente las decisiones de quien juega y no juega, en donde es obvio que lo que nosotros buscábamos con su llegada no se cumplió y menos para él, obviamente que él no está contento tampoco con lo que fue su regreso”, declara.

Huerta no pudo tener un buen retorno en la UC | Foto: Photosport

Tagle pide recordar de buena forma a Huerta en la UC

Concluyendo, Huerta se queda con los buenos recuerdos del primer paso de Valber Huerta en la Universidad Católica, en la que se consolidó de muy buena forma en una etapa importante del club y espera que los hinchas también se queden con esas imágenes, en un equipo que consiguió tantos títulos para la UC.

“Nos alegramos si de Católica pudo dar un salto importante, estuvo varios años en México, fue un jugador importante en el Toluca y reconocido, eso es mérito de lo que hizo en Católica, en la historia larga queda así. Fue un multicampeón, la gente lo recordará siempre como un jugador que entregó todo y consiguió cosas importantes, esta etapa final probablemente no fue lo que él soñó, pero el fútbol es así de dulce y agraz”, cerró.

En Síntesis

Expectativas Incumplidas: Tagle reconoció que tanto la dirigencia como el jugador tenían otro futuro en mente: “Nosotros imaginamos a Valber pudiendo jugar y siendo protagonista, lo trajimos como un refuerzo importante.”

Problemas Físicos: La situación física afectó mucho a Huerta “desde su llegada, tuvo un par de intervenciones”. El jugador buscó estar al 100% pero nunca lo pudo lograr.

Decisión Mutua (por Frustración): La decisión de la salida fue difícil, ya que lo que se buscaba con su llegada “no se cumplió y menos para él”. Tagle enfatizó que Huerta “no está contento tampoco con lo que fue su regreso”.