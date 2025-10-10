Universidad Católica se puso al día dentro del torneo nacional y lo hizo consiguiendo un importante triunfo en condición de local, en la que se impuso por 1-0 ante Ñublense de Chillán en el Claro Arena.

Después de lo que fue aquel compromiso, el entrenador de los ‘Cruzados’ Daniel Garnero conversó con los medios en conferencia de prensa y analizó lo que fue esta victoria, en la que a pesar de sumar los tres puntos, quedó algo preocupado por el nivel del equipo.

“Estoy tranquilo y contento porque ganamos, eso es lo primordial, lo que sí nos confundió tener un jugador más, lamentablemente todos pensamos que teníamos un jugador de más y hacíamos menos esfuerzo de lo que teníamos que hacer, no coordinamos presiones, le dimos la pelota al rival. Nos costó y nos confundió“, partió señalando Garnero.

Agregando a esto, el DT indica que en la primera mitad a pesar de contar con un jugador más, sufrieron en demasía con el equipo rival, algo que sin duda le generó demasiada intranquilidad.

“En el primer tiempo se hizo muy de ida y vuelta, ellos tuvieron mucho más el control del balón de lo que hubieramos querido. En el segundo tiempo fuimos un poco más arriba, no tuvimos contundencia para ampliar el marcador y jugar con más tranquilidad, quedó el resultado abierto”, remarcó.

Ahora con este triunfo, el DT de la UC remarca que el marcador fue lo más importante de este partido y ahora se enfocará en reparar diversos temas dentro de su equipo pensando en los próximos partidos.

La UC venció a Ñublense | Foto: Photosport

“Lograron situaciones, cosas que tenemos que corregir nosotros, no solo en la mejor terminación, si no que en una mejor tenencia, yendo ganando y con un jugador más, la pelota tenía que haber sido nuestra, no se la tuvimos que haber dado tanto al rival como se la dimos, estuvimos erráticos, fallamos muchos pases y eso hizo que el partido deje esa sensación que pudimos no haberlo ganado”, explicó a los medios.

Garnero no culpabiliza al parón del torneo

Finalmente, Garnero no se quiso excusar para nada e indicó que el parón del torneo nacional no fue el que terminó afectando a la Universidad Católica, en la que señala que el irregular partido ante Ñublense pasó por algo netamente de los futbolistas.

“Me parece que lo errático no tiene que ver con el parón, nosotros no tuvimos precisos y eso no es bueno, porque dejamos el partido abierto, si nosotros hubieramos estado más precisos, con más decisión, convencimiento, si hubieramos presionado más ordenados, creo que hubieramos sacado más ventaja”, cerró.