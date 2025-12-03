Universidad Católica está 100% concentrado en lo que será su trascendental compromiso ante Unión La Calera este sábado, donde los cruzados podrían abrochar su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América 2026.

En paralelo, la dirigencia de la UC trabaja para armar el plantel de cara a la próxima temporada donde las renovaciones de Gary Medel y Fernando Zampedri son una absoluta prioridad para Daniel Garnero.

Medel y Zampedri, eso sí, no son los únicos: Tomás Asta-Buruaga, quien ha sido uno de los puntos altos de la UC, también quiere seguir: “Después del partido contra La Serena, el club se acercó a mi representante, así que estamos en conversaciones”, admitió.

Asta-Buruaga se ilusiona con seguir. | Foto: Photosport

“Vamos a ver qué es lo mejor para ambas partes, para ver si sigo en el club… el trabajo está dando frutos, nunca bajé los brazos. Siempre di lo mejor de mí en cada entrenamiento y cuando me tocó entrar”, complementó.

Asta-Buruaga, quien había sido sondeado por Huracán de Argentina, confiesa qué es lo que busca en este cierre de temporada y proyecta una posible estancia en San Carlos de Apoquindo para el 2026: “Quiero seguir jugando de titular y si me quedo, quiero seguir con la misma idea”, cerró.

Ahora, todo está en manos de la dirigencia de Universidad Católica, quienes tendrán que acercar una propuesta para que el jugador continúe en el cuadro cruzado para la próxima temporada con participación -seguramente- en Copa Libertadores de América.

En síntesis

Universidad Católica podría asegurar fase de grupos Copa Libertadores 2026 si vence a Unión La Calera.

Daniel Garnero prioriza las renovaciones de Gary Medel y Fernando Zampedri para la próxima temporada.