En el fútbol chileno abundan las historias de camarín, esas que reflejan jerarquías, egos y aprendizajes que dejan huella en los jugadores más jóvenes de cada plantel.

Una de ellas tiene como protagonista a César Muena, exvolante que pasó por Universidad Católica, Cobreloa, Provincial Osorno, y tantos otros equipos chilenos, que años después reveló una experiencia que marcó sus primeros pasos en el profesionalismo.

La mala experiencia de César Muena con Juvenal Olmos

Muena, conocido por su carácter fuerte y por nunca esconder la pierna en los compromisos, recordó un episodio vivido con Juvenal Olmos, por entonces uno de los líderes del camarín cruzado.

Lo que comenzó como una simple situación en el comedor del club, terminó convirtiéndose en un recuerdo difícil de borrar, así lo hizo saber en el programa En Busca del Gol del periodista Gerardo Herrera.

“No anécdota, sino que a lo mejor puede haber sido una mala experiencia en mi primera situación cuando Juvenal Olmos no me dejó sentarme en su mesa. Me dijo que los cabros chicos no se sentaban con él”, contó Muena.

Juvenal Olmos en su paso por la UC | FOTO: Archivo

Ante esa situación, fueron Mario Lepe y Rubén Espinoza quienes salieron en defensa del joven futbolista. “Me tomaron ellos dos y me dijeron: ‘No, siéntate acá con nosotros, no le hagas caso a él’. Así que me quedé con ellos”, recordó.

Con el paso del tiempo, la historia tuvo su revancha deportiva. Muena reconoció que, en los enfrentamientos posteriores ante Olmos, se la cobró en la cancha. “Sí, se la recordé. Las veces que jugábamos, salía herido el hombre. Lo dejé dos veces adentro de la banca de San Carlos metido. Y ahí en una de esas me dijo: ‘Te mandaron a pegarme’. Y ahí le dije: ‘No, yo te pego porque acuérdate de lo que tú me hiciste. Por eso te pego, te pego porque yo quiero pegarte’”, concluyó.

El recuerdo de César Muena sobre Juvenal Olmos: