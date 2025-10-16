Fernando Zampedri habló fuerte y claro sobre su futuro con Universidad Católica, club con el cual termina contrato en diciembre y tiene toda la intención de alargar su estadía en la precordillera de la Región Metropolitana.

Pese a las intenciones del Toro, histórico goleador vigente de Universidad Católica, un ex jugador se opone con fuerza a que siga siendo el ‘9’ de la UC pensando en la temporada que se avecina con competencia internacional.

“La Católica tiene que pensar en otro jugador para ese puesto, alguien más joven. Zampedri este año no ha sido el de años anteriores. Ha tenido un rendimiento muy por debajo de lo que uno estaba acostumbrado de él y no solo por goles”, dijo Miguel Ángel Neira en diálogo con Bolavip Chile.

Neira se opone a Fernando Zampedri. | Foto: Photosport

En ese sentido, el histórico ex jugador de la UC recalca que “La Católica es tan rata… puedo asegurar que oferta millonaria no le hicieron. Tendría que salir de la boca de ellos para creerle, de otra manera no”.

En el cierre, deja un cuestionamiento a la cantera cruzada por no haber un reemplazante natural de Zampedri: “Parece que no hay un 9 en las divisiones inferiores, Rossel no está para ese puesto. Hay que traer a una figura joven de afuera, eso está claro”, remató.

Lo cierto es que Universidad Católica se entrena pensando en el duelo ante Everton de Viña del Mar este domingo, donde visitarán a los ruleteros en el Estadio Sausalito de la ciudad jardín.

Universidad Católica en la tabla de la Liga de Primera

Universidad Católica marcha en el tercer puesto de la Liga de Primera 2025 con 42 puntos, los mismos que Universidad de Chile pero con peor diferencia de gol que el cuadro dirigido por Gustavo Álvarez.