Universidad Católica venció Coquimbo Unido por 3-1 en el Claro Arena y se quedó con los tres puntos en casa. La gran figura del encuentro fue Fernando Zampedri, quien anotó un doblete para encaminar la victoria de la UC.

El goleador histórico de los Cruzados se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera. Ante esta situación, su técnico, Daniel Garnero, no se guardó la alucinación que le provoca el “Toro”.

“Estamos muy contentos con lo que le está pasando a Fernando. El hecho de ser hexagoleador en cualquier liga del mundo es casi imposible. Es un chico que se prepara mucho para eso y el resultado es consecuencia de su entrenamiento”, declaró el argentino sobre el nivel de Zampedri.

Cabe destacar que desde su llegada al conjunto de Las Condes en 2020, este es su mejor arranque goleador. El artillero registra 8 goles en 6 partidos jugados en 2026, entre la Liga de Primera y la Supercopa.

“En el segundo tiempo nos posicionamos mejor, tuvimos un mayor volumen de juego y la efectividad que siempre buscamos”, agregó Garnero sobre el alza que tuvo el equipo en la segunda mitad.

Zampedri vive su mejor arranque goleador desde su llegada a la UC

Actualmente el nacido en Chajarí suma 6 goles en 4 partidos jugados el Campeonato Nacional, ubicándose como el líder de la tabla de goleadores, por delante de su compañero Justo Giani, Jean Meneses (Deportes Limache), Maximiliano Gutiérrez quien salió de Huachipato y Steffan Pino (Cobresal) con 3 tantos cada uno.

¿Qué viene para la UC?

Los comandados por el “Toro Zampedri” deberán prepararse para enfrentar a Ñublense en Chillán el domingo 1 de marzo a las 20:30 horas.

En síntesis