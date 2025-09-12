Finalmente, la Delegación Presidencial autorizó la realización de la Supercopa 2025 entre Colo Colo y Universidad de Chile, partido que comienza a generar expectativa entre los hinchas de ambos clubes.

Este enfrentamiento, que enfrenta al último campeón del torneo nacional con el ganador de la Copa Chile, puede ser un trofeo que puede marcar la moral de los equipos en lo que resta de la temporada.

En las últimas horas, Claudio Borghi, histórico entrenador y comentarista, minimizó en ESPN Chile la relevancia del partido, señalando que la Supercopa es solo una “copita” y restándole importancia al impacto que puede tener.

Fernando Tapia le da importancia a la Supercopa

Ante esta situación, el periodista Fernando Tapia, en su intervención en Radio Pauta, salió al paso de la opinión de Borghi y destacó la importancia de la Supercopa para ambos clubes.

“La Supercopa es un trofeo relativamente nuevo en la historia del fútbol chileno, pero dada las circunstancias, dada la temporada de Colo Colo y la U en este año y la trascendencia de que son los archirrivales los que s enfrentan tiene una relevancia”, destacó Tapia.

Colo Colo y la U se vuelven a ver las caras | FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

“Puede ser una copita como dicen por ahí pero este puede ser el trofeo que te puede salvar el año, no menospreciaría lo que va a pasar el domingo”, concluyó el comunicador.

¿Cuándo y a qué hora es el Supercopa?

La Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile está programada para este domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.