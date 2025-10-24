Universidad Católica ya empieza a ultimar sus detalles para lo que será su primer gran clásico dentro del Claro Arena, en el que los ‘Cruzados’ recibirán este fin de semana a la Universidad de Chile en un duelo clave en la lucha por el Chile 2.

En la previa a este duelo, el delantero Fernando Zampedri conversó con los medios en esta jornada en la conferencia de capitanes, en la que reveló la gran motivación del equipo para este partido.

“Primer clásico en nuestro estadio, hay una motivación muy alta y hay muchas ganas. Si ellos jugaron ayer o no, nosotros no nos fijamos en eso, nos fijamos en nosotros y en querer ganar el partido”, comenzó señalando Zampedri.

En esa línea, el goleador histórico de la UC indica que el equipo está muy mentalizado en darle una victoria a la gente y él, a modo personal deja de lado lo que puede ser los récords que pueda seguir marcando en los Clásicos Universitarios.

“Nos estamos fijando en cada detalle de lo que puede pasar el fin de semana, lo grupal es lo más importante, necesitamos estar enfocados al 100%. Lo personal lo dejo un poco de lado y hay que tirar para adelante como grupo para conseguir objetivos, en este club tan grande. Ojalá los detalles el domingo no se nos escapen y podamos conseguir los tres puntos”, señala.

El ‘Toro’ remarca que desde la inauguración del Claro Arena, el equipo se ha hecho muy fuerte, lo que lo ha impulsado en la parte alta de la tabla en el torneo nacional, en donde por esto, apunta a seguir con esa racha, en esta oportunidad ante un clásico rival.

Zampedri habla en la previa | Foto: Photosport

“Es muy importante la localía para nosotros, en nuestro estadio, con nuestra gente, el domingo va ser una linda fiesta, eso motiva y mucho, te da más seguridad a estar en este lugar. Seguramente la U lo ha sufrido durante años jugando siempre en otras canchas y saben que es así, ojalá que nosotros estas cosas nos sirvan para quedarnos con el partido y darle una alegría a la gente”, indicó.

Finalmente, Zampedri señala que este partido si bien es crucial para el equipo, no es definitivo en la lucha por el Chile 2, ya que sabe que hay otros equipos que también están muy de cerca en la tabla y esperan la caída de cualquiera para tomar dicho lugar.

“Enfrentamos a un rival directo, el cual está peleando por lo mismo también, al poder ganar, si se da, poder sacar un poquitito de ventaja es muy positivo”

“Solamente consiguiendo los tres puntos, podemos lograr una mínima ventaja, pero hay otros clubes peleando por lo mismo, el que gane el partido, no se quedará con el Chile 2, quedarán partidos y se seguirá remando, hay más equipos, pero es muy importante por la trascendencia para el que se quede con el partido”, cerró.