Universidad Católica y Universidad de Chile disputarán un duelo más que importante el fin de semana dentro de la Liga de Primera, en la que ambos equipos protagonizarán la edición 201° del Clásico Universitario, el cuál es clave por el cupo al Chile 2.

A días de este duelo, el delantero de la Universidad Católica, Eduard Bello conversó con TNT Sports en el programa ‘Íntimo’ y habló de lo que será este partido tan importante ante su clásico rival en el Claro Arena.

“Es una final, totalmente. Tiene todos los condimentos, es un clásico y nuestro primer clásico en el Claro Arena. Nos jugamos contra un rival directo por la posibilidad de ese Chile 2, así que de seguro va a ser un partido de mucha expectativa. La gente va a estar pendiente de ese partido“, parte señalando Bello.

Siguiendo en aquello, el jugador venezolano sabe que los clásicos son partidos aparte y que en esta clase de duelos, lo anímico juega un importante rol, en donde esperan sacar ventaja a su localía.

Bello habló fuerte y claro en la UC | Foto: Photosport

“Tomarlo con la mayor tranquilidad. Por ahí estos partidos no necesitan tanta preparación, porque la motivación juega un papel importante. Sales a la cancha y das esa milla extra porque el ambiente está dado para que uno deje todo“, remarcó.

Finalmente, Bello sabe que este partido es crucial para la Universidad Católica por ser un clásico y por la importancia de lo que es el obtener el cupo del Chile 2, en la que por eso le hace una gran advertencia a su archirrival para este compromiso.

“Siempre son partidos especiales, es de esos rivales contra los que se forma un ambiente muy favorable en nuestro estadio, el primero en nuestro nuevo estadio. Y de seguro no se va a necesitar de una arenga porque todos saldremos a dejarnos la vida. La U es uno de los rivales que juega muy bien, está peleando en Copa Sudamericana, así que los respetamos, pero vamos a salir a ganarles y pasarles por encima“, cerró.