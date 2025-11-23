El triunfo de Universidad Católica ante Palestino en el día de ayer ilusiona a los hinchas de la UC con poder capturar el cupo de Chile 2 a la próxima edición de la Copa Libertadores de América, certamen donde los cruzados han estado ausente en los últimos años.

Ayer no fue un partido para nada fácil y en un momento se pensaba que Palestino podía pegar la remontada, pero nada de eso sucedió y apareció una jugada de otro partido de Eduard Bello para darle el triunfo al cuadro precordillerano.

Bello anotó el 2-1 de la UC. | Foto: Photosport

Daniel Garnero, técnico de los cruzados, se refirió al rendimiento del venezolano y espera que se pueda quedar en la UC para la próxima temporada: “Estamos contentos, satisfechos con los jugadores como Bello. Es un jugador que está considerado, queremos que se quede”.

En esa línea, el director técnico de Universidad Católica revela que hay conversaciones pendientes para la continuidad de Eduard Bello y que hay que tener calma: “Hay una negociación y hay que esperar a eso”, sumó.

Eduard Bello llegó como una incógnita a la UC, pero se ha transformado en un jugador importante en la campaña que tiene a los cruzados a dos partidos de volver a la fase de grupos del máximo torneo continental.

