Universidad Católica anunció la finalización del ciclo de Nicolás Núñez. El histórico exfutbolista de la Selección Chilena, Gonzalo Jara, se refirió a la situación de los Cruzados.

“Es complicado, sobre todo en los equipos grandes que están acostumbrados a ganar, a estar en la parte alta también, convivir con eso no es fácil”, expresó el bicampeón de América en el programa Pelota Parada de TNT Sports.

“A mí me llamó la atención el otro día, más allá de la forma, el sistema, el juego, que no lo venía sosteniendo la Católica y eso muchas veces responsabilidad del entrenador que lo planifica, pero habían actitudes muchas veces que no te dejaban contento”, añadió el ex West Bromwich Albion y el Mainz 05.

Jara se refiere al convencimiento de parte de los futbolistas: “Uno que lo vivió y lo vio, quizás no sé si estaban convencidos de la forma, el sistema o lo que les pedía Nico también”.

El hoy comentarista asegura que hay responsabilidad de los jugadores: “Nico demostró en su momento con Magallanes, si bien es cierto no es lo mismo, son diferentes planteles, diferente tipo de jugadores también y eso es difícil. Pero creo que muchas veces los grandes responsables son los jugadores para mí”.

Universidad Católica quedó fuera de la Copa Sudamericana en la primera fase. (Foto: Photosport)

“Lo más fácil siempre va a ser que el entrenador se pueda ir, pero los jugadores son los grandes responsables del momento que ha vivido Católica”, complementó.