Universidad Católica y Universidad de Chile no solo tienen entre ceja y ceja el Chile 2 a la próxima Copa Libertadores de América, sino que también el Clásico Universitario que disputarán el día de mañana en el Claro Arena.

Para el compromiso entre cruzados y azules no hay un verdadero favorito, ya que ambos llegan en buen pie. Eso sí, los azules han tenido una mayor carga futbolística por su notable participación en la Copa CONMEBOL Sudamericana.

Uno que le pone fichas a la UC es Osvaldo ‘Arica’ Hurtado, histórico ex jugador de los cruzados quien dialogó con El Mercurio y lanzó: “Veo bien a la Católica, después de ganar seis partidos te cambia la cabeza, es una realidad; cuando Zampedri está derecho con el gol, no hay manera de ganarle, es muy determinante”.

Se viene un nuevo Clásico Universitario. | Foto: Photosport

“El equipo está más ordenado, nunca lo pillan mal parado, subió su nivel el colombiano Valencia; Ampuero y González (Daniel) están dando seguridad, además el técnico transmite calma”, complementó en esa misma línea.

Hurtado, incluso, le hace una exigencia a Gustavo Álvarez: “El clásico va a marcar todo, la U juega bien, muy bien a ratos, se equivocó con Lanús y lo pagó. Esos mismos errores en Chile pasan colados, el rival no te castiga. Espero que Gustavo Álvarez ponga el mejor equipo que tiene”, avisó.

La mesa está servida y pasado el mediodía de este domingo Universidad Católica y Universidad de Chile animarán una nueva versión del Clásico Universitario que promete sacar chispas en el Claro Arena.

La UC y la U en la tabla

Universidad Católica marcha en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 45 puntos, mientras que Universidad de Chile lo hace en la quinta ubicación con 42 unidades. Eso sí, los azules tienen un partido menos.