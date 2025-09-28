El evento Adiós Capitanes de Universidad Católica tuvo un tenso momento. Durante el compromiso amistoso de despedida de José Pedro Fuenzalida, Milovan Mirosevic y Cristián Álvarez, un ídolo del club se desplomó.

Ese es el caso de Patricio Toledo, recordado portero de la UC que sufrió una lamentable situación en el Claro Arena. Sin mayores señales de haber recibido un golpe, comenzó a perder la estabilidad.

Luego, cayó al piso y quedó completamente recostado, lo que provocó la inmediata reacción de los presentes. La ambulancia debió ingresar de urgencia al rescate de la leyenda precordillerana.

A raíz de tal situación, la UC decidió frenar el desarrollo del espectáculo. Por altoparlantes, se avisó que se esperaría por el informe médico correspondiente del afectado.

Una pesadilla que impactó a los demás referentes del club y que dejó con un alto grado de preocupación a todos los hinchas de Universidad Católica. Pronta recuperación.

Actualización: el histórico de la UC sufrió un infarto y fue estabilizado oportunamente por los profesionales de la salud. Está consciente, hablando y continuará bajo revisión médica.

Patricio Toledo preocupó a todos los seguidores de Universidad Católica. (Créditos: Photosport)

IMÁGENES SENSIBLES: el desvanecimiento de Patricio Toledo