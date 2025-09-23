Universidad Católica ha tenido un notable repunte en lo futbolístico este segundo semestre, donde el conjunto cruzado se ilusiona con poder llegar a la próxima edición de la Copa Libertadores de América.

Una de las claves de la UC para el repunte fue la tranquilidad que le da ser de local en el Claro Arena, remozado recinto del cuadro universitario que pretende convertirse en una verdadera fortaleza cruzada.

Es el mismo recinto, eso sí, el que le estaría dando dolores de cabeza a la UC. Según informa El Mercurio, la fundación ‘Defendamos la Ciudad’ denunció al Claro Arena en la Dirección de Obras Municipales de la comuna de Las Condes.

Nuevas quejas sobre el Claro Arena. | Foto: Photosport

Lo anterior porque, según el citado medio, no cumpliría con la norma de protección de incendios por usar ‘pinturas intumescentes, aplicadas en la estructura metálica del estadio, carecen de respaldo normativo’, agregan.

En la institución precordillerana, eso sí, se defendieron diciendo que el Dictuc, a través de un estudio, confirmó que todas las denuncias que pesan sobre el Claro Arena no tienen lugar y está todo en regla.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que el Claro Arena está en entredicho, toda vez que antes de su inauguración los vecinos de San Carlos de Apoquindo se pusieron en pie de guerra con el nuevo recinto de la UC.

¿Cuándo juega Universidad Católica?

Universidad Católica recién volverá a ver acción en la Liga de Primera 2025 el 9 de octubre a las 8:30 de la noche, día y hora en donde tendrá que recibir a Ñublense en el Claro Arena.