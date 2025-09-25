Universidad Católica se encuentra entrenando para la vuelta del Campeonato Nacional 2025 en un par de semanas, donde el conjunto cruzado está bajo las órdenes de Daniel Garnero y se ilusiona con clasificar a la Copa Libertadores 2025.

Si bien los Cruzados tienen técnico y han levantado el nivel, fue Leonardo Véliz quien sugirió que Néstor ‘Pipo’ Gorosito estaría hablando de más en la serie entre Alianza Lima y Universidad de Chile para llegar a la UC.

Néstor Gorosito no se mueve de Alianza Lima. | Foto: Photosport

“Él es un tipo canchero, argentino, conoce Chile y la rivalidad cuando él estaba en Universidad Católica debe molestar en su actitud y calienta el partido. Son jugadores y ahora técnicos estratégicos, pero la U puede hacer su tarea”, analizó Roberto Reynero, ex jugador de fútbol para Bolavip Chile.

Reynero destapa por qué Gorosito no dirigirá, probablemente, nunca en la UC: “Hay un pequeño detalle que me llegó al oído, porque él demandó a Universidad Católica, así que no creo porque los nuevos dirigentes son quisquillosos en ese aspecto”, reveló.

Palabas más, palabras menos, lo cierto es que Universidad Católica tiene a Daniel Garnero como DT y Néstor Gorosito renovó su contrato con Alianza Lima por todo el 2026, así que de igual manera no cruzaría caminos con el conjunto cruzado.

¿Cuándo juega Universidad Católica?

Universidad Católica volverá a ver acción el jueves 9 de octubre a las 8:30 de la noche, día y hora en donde deberá recibir a Ñublense por un duelo pendiente en la Liga de Primera 2025.