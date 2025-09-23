Universidad Católica vive una temporada marcada por la presión. La llegada de Daniel Garnero al banquillo buscaba ordenar el presente y al mismo tiempo abrir espacio a los jóvenes, pero no todas las promesas de la cantera siempre reciben la confianza que esperan.

En paralelo, la Proyección de la UC ha mostrado nombres interesantes, futbolistas que destacan por talento y proyección, y que reclaman su oportunidad en el primer equipo.

En ese contexto, los mensajes en redes sociales de los jugadores jóvenes adquieren un peso especial. Cualquier frase o publicación puede interpretarse como un guiño, una queja o incluso un reclamo indirecto hacia la gestión actual.

Vicente Cárcamo no ha podido debutar en Universidad Católica

El último protagonista de este escenario es Vicente Cárcamo, joya de la Proyección cruzada, quien sorprendió con un misterioso mensaje en redes sociales.

El juvenil compartió la frase “Aunque les resulte imposible, no reclamen nada. Traguen veneno, acepten la injusticia que todo se equilibra al final”, una de las más recordadas de Marcelo Bielsa en su paso por el Olympique Marsella.

Cárcamo, considerado uno de los talentos más prometedores de la cantera, busca hacerse un espacio en el primer equipo | FOTO: Captura Instagram

Las palabras de Cárcamo apuntan a la necesidad de soportar la crítica, levantarse ante la adversidad y crecer en el camino. Sin embargo, en el ambiente de la UC no pocos lo interpretaron como un dardo hacia Garnero, en medio de la discusión sobre la poca cabida que ha tenido el futbolista en esta temporada.