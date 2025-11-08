Universidad Católica logró un importante triunfo por 1 a 0 ante Deportes La Serena, que le permite seguir soñando con quedarse con el Chile 2, el cupo directo a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores.

El equipo de Daniel Garnero llegaba al encuentro con la presión de recuperarse tras la derrota sufrida frente a O’Higgins y no falló en un partido clave en el tramo final del torneo.

El resultado mantiene a los Cruzados en la lucha directa con O’Higgins, Universidad de Chile, Palestino, Cobresal y Audax Italiano, quienes también buscan ese ansiado boleto al principal certamen continental.

Fernando Zampedri fue el autor del gol del triunfo del cuadro de la Franja | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Eugenio Mena levanta la voz en la UC tras el triunfo

En este contexto, uno de los referentes del plantel, Eugenio Mena, analizó la victoria y dejó una reflexión sobre la presión que tiene el equipo en estas últimas fechas.

El lateral zurdo, que fue elegido como la figura del encuentro por la transmisión de TNT Sports, destacó la importancia del triunfo.

“Sabíamos que iba a ser así de difícil, Serena se está jugando su permanencia y venía de un alza. Nosotros decimos en la interna que depende de nosotros no más, así que contento por el triunfo que nos mantiene en carrera“, aseveró.

“El primer tiempo creamos bastantes chances, pero faltó el término de la jugada y la fortuna también de concretar, pero sabíamos que en el segundo tiempo íbamos a tener una y teníamos que aprovecharla”, sentenció el ex seleccionado nacional.

En síntesis:

La Universidad Católica logró un triunfo clave ante Deportes La Serena y se mantiene firme en la lucha por el Chile 2 junto a la U, O’Higgins, Palestino y Cobresal.