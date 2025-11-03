Universidad Católica confirmó un importante movimiento en la previa del mercado de fichajes: llegó a acuerdo para la salida anticipada de un referente del plantel. ¿Por qué? Colgará los botines.

Ese es el caso de Valber Huerta. A sus 32, el experimentado zaguero decidió ponerle fin a su carrera ante las constantes lesiones que sufrió. De esta manera, se sentó a negociar con la UC su partida.

Sin mayores problemas, tal conversación llegó a buen puerto y el fin del vínculo fue anunciado por la institución. A través de redes sociales, el tricampeón recibió un grato mensaje.

“Cruzados y Valber Huerta han llegado a acuerdo para rescindir el contrato entre las partes“, comenzó señalando el comunicado oficial.

En dicha línea, agregó: “Junto con agradecer la disposición y el profesionalismo que Valber siempre ha manifestado con Universidad Católica, queremos enviarle deseos de éxito a quien fuera campeón con la UC“.

Valber Huerta le puso fin a su carrera: Universidad Católica le dijo adiós.

No solo se va de Universidad Católica

A raíz de tal noticia, La Tercera reportó que Valber Huerta se retira del fútbol. Las razones están más que a la vista: solo pudo jugar un partido desde su retorno a la UC en junio de 2024.

“El defensor tomó la decisión de retirarse tras una segunda etapa opaca en Universidad Católica, marcada por una lesión que lo mantuvo más de un año sin jugar“, detalló el medio.

