Universidad Católica tiene este fin de semana un importante duelo dentro de la Liga de Primera, en el que se verá las caras ante Cobresal, en lo que será su segundo encuentro en el Claro Arena.

Para este compromiso, el DT Daniel Garnero alista lo que será su formación estelar, en la que espera sumar los tres puntos para seguir prendido en la lucha por cupos a competencias internacionales en el 2026.

Para este partido, Garnero contará con la importante ausencia de una de su gran figura, Fernando Zampedri, quien no formará parte de este onceno por lesión y su lugar sería ocupado por Diego Valencia.

La formación de la UC ante Cobresal sería con: Vicente Bernedo en portería; Sebastián Arancibia, Daniel González, Branco Ampuero y Eugenio Mena en defensa; Gary Medel, Jhojan Valencia y Cristián Cuevas en el mediocampo; Diego Corral, Diego Valencia y Clemente Montes en el ataque.

Zampedri no será titular en la UC | Foto: Photosport

El duelo entre Universidad Católica y Cobresal se disputará este sábado 30 de agosto a partir de las 17:30 horas en el Estadio Claro Arena y el árbitro del partido será Piero Maza.