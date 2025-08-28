Universidad Católica ya dejó atrás la alegría de la inauguración del Claro Arena, donde los Cruzados derrotaron por 2-0 a Unión Española y celebraron en su nueva casa ante cerca de 20 mil espectadores.

Ahora, el equipo dirigido por Daniel Garnero piensa exclusivamente en Cobresal, el rival de este sábado en el Claro Arena al que pretenden derrotar para ilusionarse en serio con poder llegar a la próxima edición de la Copa Libertadores de América.

Zampedri no jugará ante Cobresal. | Foto: Photosport

Lamentablemente para el DT cruzado, no podrá contar con la presencia de Fernando Zampedri. El ídolo y leyenda viva de Universidad Católica sintió un pinchazo ante el cuadro hispano y no pudo completar el compromiso.

Según reveló El Mercurio, el Toro goleador de la UC tiene un desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda que lo dejará afuera de este compromiso, pero no debería tener mayores problemas para volver la próxima semana ante Deportes Limache.

Así las cosas, Daniel Garnero tendrá que arreglárselas sin Fernando Zampedri en la delantera frente a un Cobresal que vendrá a Santiago decidido a hacerle la vida imposible a la UC y propinarle su primera derrota en el remozado Claro Arena.

UC vs. Cobresal, día y hora

Este sábado 30 de agosto a las 5:30 de la tarde, Universidad Católica saltará a la cancha del Claro Arena para recibir a Cobresal, duelo válido por la Fecha 22 del Campeonato Nacional 2025.