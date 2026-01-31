El pasado 29 de enero el histórico jugador de Universidad de Chile José “Pepe” Rojas, realizó si despedida del fútbol profesional en el Estadio Nacional. El encuentro recibió figuras como las de Martín Palermo hasta la de Gustavo Lorenzetti.
En este evento se vio envuelta en polémicas la jugadora de Universidad Católica Pamela López, quien fue vista en el estadio ese mismo día, con la camiseta de los azules y alentando al clásico rival de los Cruzados.
Esta situación generó polémicas dentro del mundo cruzado, ya que la jugadora es formada en la UC y figura de la rama femenina del equipo.
Cabe destacar que no es primera vez que la delantera se ve involucrada en estos problemas. Esto porque ya había asistido a eventos de la comunidad azul anteriormente.
La situación no pasó desapercibida, ya que generó muchas molestias en los hinchas del club.
La jugadora además de ser vista en el estadio, posó con la camiseta de los azules y hasta realizando el típico gesto utilizado por el bulla.
¿Qué comentarios dejaron los hinchas de Universidad Católica?
A los hinchas cruzados no les agradó mucho la situación y dejaron diversos comentarios hacia la jugadora al punto de pedirla fuera del club.
En síntesis
- Escándalo de identidad: La figura de la UC, Pamela López, indignó a la hinchada tras ser vista con la camiseta de la U y haciendo gestos del archirrival en la despedida de “Pepe” Rojas.
- Reincidencia: No es el primer acercamiento de la delantera con el mundo azul, lo que aumentó el malestar por su falta de compromiso con los colores cruzados.
- Piden su salida: La presión en redes sociales es total; los fanáticos de Universidad Católica exigen su desvinculación inmediata del club.