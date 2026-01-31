El pasado 29 de enero el histórico jugador de Universidad de Chile José “Pepe” Rojas, realizó si despedida del fútbol profesional en el Estadio Nacional. El encuentro recibió figuras como las de Martín Palermo hasta la de Gustavo Lorenzetti.

En este evento se vio envuelta en polémicas la jugadora de Universidad Católica Pamela López, quien fue vista en el estadio ese mismo día, con la camiseta de los azules y alentando al clásico rival de los Cruzados.

Esta situación generó polémicas dentro del mundo cruzado, ya que la jugadora es formada en la UC y figura de la rama femenina del equipo.

Cabe destacar que no es primera vez que la delantera se ve involucrada en estos problemas. Esto porque ya había asistido a eventos de la comunidad azul anteriormente.

La situación no pasó desapercibida, ya que generó muchas molestias en los hinchas del club.

Pamela López en la despedida de Pepe Rojas

La jugadora además de ser vista en el estadio, posó con la camiseta de los azules y hasta realizando el típico gesto utilizado por el bulla.

¿Qué comentarios dejaron los hinchas de Universidad Católica?

A los hinchas cruzados no les agradó mucho la situación y dejaron diversos comentarios hacia la jugadora al punto de pedirla fuera del club.

En síntesis