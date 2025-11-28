Universidad Católica comienza a ultimar detalles para lo que será su importante encuentro dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Cruzados’ se deben enfrentar ante Huachipato en el sur de nuestro país.

Para este duelo, el entrenador Daniel Garnero ha trabajado de buena forma con sus dirigidos pensando en lo que es este partido, en la que tienen como gran objetivo el sumar una victoria el que los deje a un paso de adjudicarse con el Chile 2.

El DT de la ‘Franja’ para este partido tiene una gran noticia y es que podría repetir su onceno estelar con el que venció a Palestino en la pasada fecha, teniendo como única duda la titularidad de Alfred Canales o Agustín Farías.

La UC quiere seguir en la senda del triunfo | Foto: Photosport

La formación de la UC

De esta forma, la probable formación de la UC sería con: Vicente Bernedo en portería; Tomás Asta-Buruaga, Daniel González, Branco Ampuero y Eugenio Mena en defensa; Jhojan Valencia, Gary Medel y Alfred Canales en el mediocampo; Eduard Bello, Fernando Zampedri y Clemente Montes en el ataque.

El duelo entre Huachipato y Universidad Católica se disputará este sábado 28 de noviembre a partir de las 12:00 horas en el Estadio Huachipato y el árbitro de este encuentro será Cristián Galaz.

En Síntesis…