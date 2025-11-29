Universidad Católica consiguió una igualdad sin tantos ante Huachipato en la penúltima fecha del torneo nacional, en el que los ‘Cruzados desperidicaron una gran chance de poder asegurar en gran parte la obtención del Chile 2.

En este duelo ante los ‘Acereros’. una de las grandes figuras del equipo de Daniel Garnero sufrió una terrible noticia, pensando en lo que será la última fecha del torneo.

La mala noticia la entrega el goleador Fernando Zampedri, quien fue amonestado por el juez Crisitian Galaz y esta amonestación le cuesta muy caro de cara al último partido de la Liga de Primera ante Unión La Calera.

El ‘Toro’ llegó a su décima tarjeta amarilla en este torneo nacional en este duelo ante Huachipato, lo que le significa perderse lo que será el próximo compromiso por suspensión de acumulación de tarjetas (10).

Zampedri sufre con esta dura noticia | Foto: Photosport

Esta situación sin duda que es un gran problema para Daniel Garnero, quien perdería a uno de sus jugadores más importantes para el último duelo ante Unión La Calera, en el que la UC podría estar disputando el Chile 2.

La UC buscaría apelar

En el cuerpo técnico de la Universidad Católica no habrían quedado muy conforme con lo que fue esta amonestación a su goleador y se jugarían su gran opción ante el Tribunal de Disciplina, en la que apelarán para que borren la amonestación de ‘Toro’.

De ser así, el próximo miércoles 3 de diciembre podría ser crucial para la UC sobre esta situación, en la que podrían tener la respuesta por parte del Tribunal de Disciplina sobre si mantiene o se le quita la tarjeta amarilla a Fernando Zampedri.

