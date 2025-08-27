En la Universidad Católica es todo alegría en estos días tras lo que fue su estreno en el Claro Arena, la que vino de la mano de un importante triunfo por la Liga de Primera por 2-0 ante Unión Española.

Esta victoria sin duda que es más que importante para el equipo de Daniel Garnero, que suma tres valiosos puntos pensando en el gran objetivo de conseguir un cupo a competencias internacionales para la próxima temporada.

Dentro de lo que ha sido gran semana para los ‘Cruzados’, en las últimas horas uno de sus jugadores recibió una tremenda noticia desde el extranjero, la que sin duda lo llena de alegría.

Se trata de Eduard Bello, quien nuevamente fue convocado por la Selección de Venezuela para la última doble fecha de Eliminatorias, en la que su país se jugará su última chance de poder decir presente en el próximo Mundial.

Bello es convocado en su selección | Foto: Photosport

La ‘Vinotinto’ sueña con poder abrochar su clasificación al repechaje del Mundial, cupo que disputará hasta la última fecha ante Bolivia y que en esta doble fecha deberá enfrentar a Argentina como visita y a Colombia como local.

Se suma a Daniel González

La noticia de la convocatoria de Eduard Bello a Venezuela se suma a la citación de última hora que vivió el zaguero nacional Daniel González en la Selección Chilena para los partidos ante Brasil y Uruguay.