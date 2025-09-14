Las Eliminatorias Sudamericanas llegaron a su fin hace unos días, en la que se definieron por completo los clasificados al próximo Mundial y el clasificado al repechaje, en donde Bolivia dio la gran sorpresa.

Tras finalizar estas clasificatorias, una de las selecciones que más quedó golpeada fue la de Venezuela, la que en el último partido desperdició la gran chance de poder haber dicho presente en el repechaje, pero su derrota ante Colombia por 6-3, sepultó todas sus ilusiones.

Ese resultado sin duda que pegó fuerte en tierras venezolanas, en la que tras ese duelo el entrenador argentino, Fernando Batista fue cesado de su cargo en la selección ‘Vinotinto’ tras su fracaso y desde la federación venezolana ya buscan a un nuevo DT, en donde un ex Universidad de Chile es opción.

Dudamel es la potente opción en Venezuela

El entrenador venezolano, Rafael Dudamel es hoy en día la primera gran opción para tomar el mandato técnico de la Selección de Venezuela, en la que el ex guardameta es el candidato predilecto de todo el pueblo venezolano.

Dudamel es opción en Venezuela | Foto: Photosport

En los últimos días, el periodista Pipe Sierra informó en su cuenta de ‘X’ que el ex DT de la Universidad de Chile es el nombre que toma más fuerza para ponerse el traje de entrenador en la selección ‘Vinotinto’.

“Rafael Dudamel es una de las fuertes opciones que tiene la Federación Venezolana para asumir el cardo de entrenador de la ‘Vinotinto‘. El venezolano campeón con Cali y Bucaramanga, tiene contrato vigente con Pereira, con quienes tendrían que negociar”, informó.

De esta forma, el ex entrenador de la Univerisdad de Chile sería el gran candidato para ser el nuevo DT de la Selección Venezolana, algo que podría quedar zanjado en las próximas semanas.