Este viernes debuta Chile en la Liga de las Naciones, que son las clasificatorias sudamericanas para el próximo Mundial Femenino de Brasil 2027.

La Roja Femenina que dirige Luis Mena, enfrentará a Venezuela y Bolivia en la primera doble fecha, donde arrancan de visita ante la Vinotinto.

La gran sorpresa en la Selección Chilena es el regreso de la arquera Christiane Endler, quien vuelve a vestir los colores nacionales después de haber renunciado en 2023.

La portera del OL Lyonnes de Francia comandará al combinado nacional esta tarde en Lara, donde también destaca la goleadora de Colo Colo Mary Valencia.

Tanto este partido como toda la campaña de La Roja en esta Liga de las Naciones será transmitida por televisión abierta en nuestro país.

Cabe recordar que el formato de esta eliminatoria es todos contra todos a una sola rueda, donde los dos primeros clasificarán a la Copa del Mundo. En tanto, el tercero y cuarto disputarán el repechaje intercontinental.

Tiane Endler tendrá su reestreno con la Selección Chilena. (Foto: Carlos Parra – FFCh)

¿A qué hora es el partido?

El partido entre Venezuela y Chile se disputa este viernes 24 de octubre desde las 18:00 horas de Chile en el Estadio Metropolitano de Cabudare.

¿Quién transmite este partido en Chile?

Este partido será transmitido en vivo y por televisión abierta a través de Chilevisión. También se podrá ver en la señal online de dicho canal, la aplicación MiChv y la plataforma Pluto TV.