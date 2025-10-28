Siguen los coletazos tras el clásico universitario del pasado domingo donde Universidad Católica derrotó 1-0 a Universidad de Chile y que dejó a los azules brutalmente golpeados luego de sufrir la lesión de su máxima figura, Lucas Assadi, quien se perderá la revancha ante Lanús por la semifinal de Copa Sudamericana.

Ahora, a la U le llueve sobre mojado, ya que este martes Cruzados dio a conocer que presentó una denuncia en contra del canterano azul ante el Tribunal de Penalidades de la ANFP, luego que fuera captado lanzando un escupitajo hacia algunos hinchas que lo insultaban desde la tribuna al ser reemplazado.

Lucas Assadi fue denunciado en el Tribunal de Disciplina por la UC (Photosport).

En su argumento, el conjunto de la Franja señala que la denuncia es “en base al Artículo 63, letra E, número 1, del Código de Penalidades, que sanciona con suspensión de 6 a 15 juegos a aquel jugador que escupa a un rival o a cualquier persona”.

Asimismo, desde Católica apuntaron que “la denuncia se formula luego de constatar la omisión de estos hechos en el informe arbitral, pese a que los mismos habían sido informados a las entidades correspondientes”.

Le llueve sobre mojado a Lucas Assadi

La noticia llega en un duro momento para el conjunto laico que además de una posible sanción contra el talentoso volante azul, tendrá que perderlo por largas semanas tras confirmarse una dura lesión muscular.

El cuerpo médico azul confirmó que Assadi sufrió “una lesión musculotendinosa de isquiotibiales, con compromiso del tendón conjunto semitendinoso/bíceps femoral”. Asimismo, la U añadió que “a evolución de su tratamiento marcará su disponibilidad para retomar los entrenamientos y la competencia”.

De esta forma, la joya azul se perderá la revancha contra Lanús y estará cerca de cuatro a seis semanas fuera de las canchas.