Este fin de semana Universidad Católica se enfrenta a O’Higgins por la fecha 26 de la Liga de Primera 2025. El partido sería este sábado a las 20:30 horas en el Claro Arena, sin embargo, la ANFP tomó medidas y reprogramó el encuentro.

Y es que los ‘Cruzados’, como escoltas del líder Coquimbo Unido, podrían de cierto modo definir el desenlace del campeonato si es que no suman de a tres en el partido ante los rancagüinos, y, sin jugar, el ‘Pirata’ se consagraría campeón.

Es por esto que el ente rector del fútbol chileno decidió tomar medidas y, poner ambos partidos el mismo día y a la misma hora así no ‘arruinar’ lo que sería la posible fiesta del ‘Barbón’ en la cuarta región.

¿A qué hora se juega finalmente la posible “final” del fútbol chileno?

Finalmente, Universidad Católica enfrentará en el Claro Arena a O’Higgins de Rancagua este domingo 2 de noviembre a contar de las 17:30 horas.

En tanto, el posible campeón del fútbol chileno, Coquimbo Unido, se medirá ante Unión La Calera el mismo día y a la misma hora en el Francisco Sánchez Rumoroso.