Universidad Católica tuvo una tremenda alegría el pasado fin de semana dentro del fútbol chileno, en el que los ‘Cruzados’ se quedaron con la edición 201º del Clásico Universitario, tras vencer por 1-0 a la Universidad de Chile en el Claro Arena.

Este resultado, sin duda que le es de gran ayuda al conjunto de la ‘Franja’ por lo que es su lucha por el Chile 2, la que le otorga el gran premio a la UC de poder decir presente en la próxima edición de la Copa Libertadores.

Lamentablemente para la Universidad Católica no todo es alegría, ya que en las últimas horas el equipo comandado por Daniel Garnero recibió una doble mala noticia, con dos de sus figuras como protagonistas.

Castigos para Zampedri y Medel

El Tribunal de Disciplina sesionó en las últimas horas tras lo que fue esta reciente fecha del torneo nacional, en la que le dio un duro mazazo al equipo de Daniel Garnero por las situaciones de Fernando Zampedri y Gary Medel.

Medel recibe dos partidos de suspensión | Foto: Photosport

Según informó el periodista de Radio ADN, Eduardo Figueroa, en la Universidad Católica apelaron por la tarjeta amarilla de ‘Toro’ y la expulsión del ‘Pitbull’ en el último Clásico Universitario ante la Universidad de Chile, en la que por ambos casos, recibió el portazo del tribunal.

Es más, el Tribunal de Disciplina le mantuvo la fecha de suspensión a Fernando Zampedri tras llegar a su octava tarjeta amarilla en la temporada y Gary Medel por su expulsión le dieron dos fechas de castigo, en la que se perderá los duelos ante O’Higgins y La Serena.

De esta forma, en la Universidad Católica perderá a dos piezas clave dentro de su equipo pensando en el próximo duelo clave ante O’Higgins de Rancagua, el cuál es una nueva final para la UC pensando en lo que es lucha por el Chile 2.