Néstor Gorosito buscará dar el batacazo con Alianza Lima ante Universidad de Chile el jueves a las 21:30 en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso por los cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana. En la ida igualaron sin goles, por lo que la llave esta abierta en busca del paso a semifinales.

Leonardo Véliz analizó la llave y recordó la queja del DT sobre el marco sin hinchas por la sanción que tiene la U: “Lo decía Gorosito, el jugar sin su público que lo acompaña a todos lados por el entusiasmo que ha creado en la afición peruana y van a jugar ahí… creo que al final pueden hacer un asado”, comentó en diálogo con BOLAVIP.

El Pollo piensa que los Azules se meterán en semifinales: “En un grupo de amigos el día jueves, yo dije la U va a traer un resultado importante. No les dije de triunfos, pero un resultado importante. No supo aprovechar el hombre de menos que tuvo Alianza, pero para mí pasa la U”.

Además, echó al agua a Néstor Gorosito y aseguró que tiene ganas de dirigir a Universidad Católica: “Es desagradable Gorosito. Tiene unas ganas de llegar a Chile, instalarse allí arriba en Los Dominicos, en Las Condes y entrenar a la Católica.

La UC hoy está bien con Daniel Garnero

Por ahora Universidad Católica está teniendo un repunte con Daniel Garnero, quien precisamente reemplazó a Néstor Gorosito, pero en su etapa como jugador en 1996.

A Garnero no le fue bien como jugador en la UC, pero busca su revancha como entrenador. Los Cruzados registran cuatro triunfos consecutivos, situación que les permite competir por el Chile 2 o Chile 3 a la próxima Copa Libertadores de América.