Universidad de Chile empieza a prepararse con todo para lo que será su duelo de vuelta por los cuartos de final por la Copa Sudamericana, en la que los ‘Azules’ buscarán clasificarse a la próxima fase de la competición en lo que es su llave ante Alianza Lima.

Tras lo que fue este duelo, el ex futbolista Patricio Yáñez tomó la palabra en Radio Agricultura y dejó su palpito al duelo de vuelta de la U ante los peruanos, en la que no duda que el equipo de Gustavo Álvarez logrará la clasificación a semifinales.

“Yo creo que la U lo gana en Coquimbo, con esfuerzo y sacrificio, fue superior a Alianza, no es que Alianza me haya defraudado, la U hizo ver mal a los peruanos, yo creo que ellos no van a tener argumentos, más allá de defenderse y meterse atrás”, parte señalando Yáñez.

Manteniendo su línea, el ‘Pato’ remarca en que el equipo nacional si mantiene su buen juego que ha mostrado dentro de la competencia internacional en este año, no debería ponerse en duda su clasificación a la próxima fase.

Yáñez confía en el trabajo de Álvarez | Foto: Photosport

“Si la U aplica lo que viene aplicando en el ámbito internacional, la serie la salva, no digo que por una diferencia de muchos goles, pero si tiene con que salvarla”, explica.

Finalmente, Yáñez comentó también lo que fue el partido de ida, en la que siente que a la Universidad de Chile le faltó algo de osadía para poder buscar la victoria en Perú, teniendo en consideración que Alianza Lima jugó parte del segundo tiempo con un jugador menos.

“En la segunda mitad, inclusive uno podría decir que faltó audacia, le faltó más con un hombre más, pero los técnicos piensan que estos son dos partidos. La U pudo haber hecho algo más allá”, cerró.