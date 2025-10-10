Universidad Católica obtuvo un sufrido, pero importante triunfo en condición de local por el torneo nacional, en donde la UC con el solitario tanto de Eduard Bello se impuso por 1-0 ante Ñublense de Chillán.

Esta victoria es bastante significativa para los ‘Cruzados’, ya que el equipo con estos tres puntos alcanzó el segundo lugar de la tabla, el que hoy en día le da el cupo a la Copa Libertadores como Chile 2.

Dentro de esta victoria para el equipo de Daniel Garnero, el equipo de la ‘Franja’ recibió dos importantes noticias por lo que fue este compromiso, la que tiene como protagonista a dos jugadores del plantel.

Valencia y Medel se limpian para el Clásico Universitario

En el partido ante los ‘Chillanejos’, los jugadores Gary Medel y Diego Valencia vieron la tarjeta amarilla en este compromiso, la que tiene un importante significado para ambos, ya que por acumulación de amarillas ambos jugadores quedaron suspendidos para el próximo partido.

Medel vio la amarilla y queda suspendido ante Everton | Foto: Photosport

El próximo duelo de los ‘Cruzados’ será ante Everton de Viña del Mar en la quinta región y posterior a dicho partido, la Universidad Católica recibirá en el Claro Arena a la Universidad de Chile en el Clásico Universitario.

De esta forma, Gary Medel y Diego Valencia podrán decir presente en lo que será el clásico ante la U, el que será de alto impacto en lo que es la lucha por el Chile 2 en el torneo nacional.