Coquimbo Unido comenzó con el pie derecho la temporada 2026 tras derrotar a Deportes Limache y meterse en la final de la Supercopa de Chile, donde enfrentará nada menos que a Universidad Católica.

El elenco pirata, que ha ido consolidando un proyecto competitivo en las últimas temporadas, buscará ahora su segundo gran título nacional ante uno de los tres clubes más grandes de nuestro país.

Uno de los nombres que más ha llamado la atención en esta nueva campaña es Lucas Pratto. El experimentado delantero argentino, con pasos por clubes como River Plate, Atlético Mineiro y Vélez, llegó a la Región de Coquimbo como una apuesta fuerte para liderar ofensivamente al cuadro de Hernán Caputto.

Lucas Pratto fue protagonista en el triunfo de Coquimbo ante Limache | FOTO: Andres Pina/Photosport

El destino quiso que su primer posible título con los aurinegros fuera justamente ante los Cruzados, club donde dejó un grato recuerdo y con el que supo conquistar títulos.

Pratto promete ir por la Supercopa ante la UC

Tras convertir ante Deportes Limache y clasificar a la final, Pratto abordó el cruce frente a la UC y dejó en claro que, pese a su pasado en la franja, hoy su único foco está puesto en Coquimbo.

“No importa, no importa quién esté al frente, quiero que ganemos el domingo para que esta institución que confió en mí y que me abrió las puertas en una etapa de mi carrera de mis últimos años… así que espero que el domingo podamos ganar y salir campeón”, señaló el ariete argentino, visiblemente motivado por la instancia.

Así, el “Oso” se perfila como una de las grandes cartas ofensivas del cuadro pirata para intentar dar el golpe ante los de Daniel Garnero y quedarse con la Supercopa, en una final que promete emociones fuertes y un condimento especial por el reencuentro de Pratto con su exclub.

En síntesis…

Lucas Pratto palpitó la final de la Supercopa ante Universidad Católica y fue claro: más allá de su pasado en la franja, hoy su foco está 100% en Coquimbo Unido.