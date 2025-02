Univerisdad Católica tuvo una paupérrima actuación el pasado fin de semana por la segunda fecha de la fase de grupos por la Copa Chile, en el que los ‘Cruzados’ cayeron por 2-1 ante San Luis de Quillota, generando preocupación por el deficiente nivel que mostró el equipo.

A lo que fue este duelo, el periodista Manuel de Tezanos ocupó su espacio dentro de su programa ‘Tarde pero al Balong’ en Youtube para desmenuzar el partido del conjunto de la ‘Franja’, en la que mostró toda su preocupación por el rendimiento del equipo.

“Para mí es preocupante ver a la Universidad Católica tan mal, con un sistema que no está funcionando, que termina redundando en el centro de forma insistente todo el partido y no tiene los interpretes, la línea de tres no funciona, la única forma de llegar es con centros, que son malísimos por lo demás, que no llegan al receptor”, comenzó señalando de Tezanos.

Agregando, el comunicador puntualiza en la importante deficiencia que vio en la defensa de la Universidad Católica dentro de este partido y que con este rendimiento, hoy la UC está peldaños más abajo que varios equipos del fútbol chileno.

“Católica juega mal, tiene un fútbol predecible, si sus centrales no tiene un buen pase entre líneas, como pasó con Asta-Buruaga, Ampuero y Farías, se hace muy predecible, para mí la Católica está en un escalón más abajo que varios equipos por el papel”, explica.

De Tezanos barre el piso con Nunes

Finalmente, De Tezanos se dio un importante espacio para darle en el suelo a Tiago Nunes, en la que desaprobó lo que fueron sus desaforados reclamos que le significaron la tarjeta roja y que el mal rendimiento del equipo sin duda pasa por las escasas variantes que el DT le da a sus jugadores y las erradas decisiones que toma.

Nunes recibe críticas en la UC | Foto: Photosport

“A propósito, el lloriqueo impresentable de Tiago Nunes, yo no soy fan de Nicolás Gamboa ni mucho menos, pero el partido no pasa por el arbitraje, pasa por poner a Agustín Farías de libero, insistir por eso. Saca al mejor jugador de su posición en la pretemporada, (Jhojan) Valencia, el mejor, para poner a Farías ahí”.

“Un técnico neurótico, un técnico que grita desde el borde de la cancha, primero que corrija sus problemas de funcionamiento, de que llegue al arco. San Luis de Quillota te gana, que venía de perder con Unión La Calera, que viene recién armándose con el equipo y te generas pocas posibilidades de gol. El gol ni hablar, horrendo, un quíntuple rebote en el área tras el centro setenta al área, no tiene grandes variantes”, concluyó.