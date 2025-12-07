Universidad Católica cerró su temporada de la mejor forma en la Liga de Primera, en la que tras vencer por 2-1 a Unión La Calera en el Claro Arena, los ‘Cruzados’ aseguraron el Chile 2, sacando boletos para poder participar en la Copa Libertadores 2026.

Después de este duelo, el entrenador de la ‘Franja’, Daniel Garnero conversó con la prensa y manifestó su rotunda felicidad tras alcanzar este importante objetivo, el cuál desde un principio se veía bastante lejano.

“Cuando llegamos al club sinceramente no teníamos el objetivo del Chile 2. Es una realidad, pero esto es fútbol y nos empezamos a meter en esta linda competencia y la verdad es que el equipo fue de menor a mayor”, partió señalando Garnero.

Agregando a esto, el estratega de la UC señaló: “fue un partido emocionalmente muy fuerte, nos costó de entrada. El rival tampoco nos controlaba, no dominaba, pero nos hace un gol y después, en vez de entrar en una ansiedad mayor, el equipo reaccionó, tuvo más intensidad, recuperó la pelota mucho más arriba y eso hizo que juguemos más cerca del arco rival”.

Garnero deja un importante mensaje en la UC | Foto: Photosport

“Cuando pasan esas cosas tenemos jugadores que tienen un gran poder de resolución y pudimos dar vuelta al partido que es muy importante y nos pone en una situación espectacular. Volver a Copa Libertadores para el club también es algo muy importante”, remarcó.

Garnero le golpea la mesa a la dirigencia de la UC

Tras alcanzar el Chile 2, el entrenador de la UC le dejó un contundente mensaje a toda la dirigencia de la Universidad Católica pensando en la próxima temporada, en la que deja en claro que el equipo debe reforzarse de buena forma para luchar por todos los objetivos.

“Me gustaría ver el plantel que vamos a tener. Hay un montón de cosas para hablar todavía con la dirigencia, así que veremos. Obviamente que esto me entusiasma, me ilusiona y ojalá estemos en la misma línea para potenciar el plantel. Este plantel hizo un esfuerzo muy grande, éramos muy pocos, pero muy pocos en serio”, declaró.

Siguiendo en esa línea, el DT espera que la directiva comandada por Juan Tagle y José María Buljubasich pueda moverse de buena forma en el mercado y poder conformar un competitivo plantel para el 2026.

“Entonces fue todo muy forzado por la poca cantidad de futbolistas. Ante todo, si quieres tener pretensiones, tenemos que ampliar, reforzar y jerarquizar el plantel para tener chances de competencia”, agrega.

Concluyendo, Garnero le dejó más que claro a la dirigencia que este equipo necesita reforzarse en cantidad y en calidad, ya que en este cierre de temporada se notó que el equipo sufrió ante la poca variedad en el plantel, algo que espera que no ocurra en el 2026.

“Este plantel necesita reforzarse mucho, la realidad es esa. No es que con dos o tres como en otros lugares o en otros momentos. Sufrimos mucho durante el año la falta de cantidad de jugadores y obviamente que en esa elección queremos buscar jugadores de jerarquía y con poder de resolución“, finalizó.