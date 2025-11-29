El técnico de Universidad Católica, Daniel Garnero, analizó el 0-0 ante Huachipato que lo acercó un paso más al objetivo del ‘Chile 2’ pero le dio un respiro a Universidad de Chile, quien podría reducir la distancia si vence a Coquimbo Unido por la Fecha 28.

Tras la igualdad sin goles en el CAP, Garnero aseguró que “seguimos dependiendo de nosotros. Vinimos a buscar otra cosa, pero nos vamos tranquilos. Tenemos el último partido del local y ganando logramos ese objetivo que nos pusimos apenas llegamos”.

La UC perdió a Fernando Zampedri por acumulación de amarillas (Photosport).

En esa línea, recordó que pese a no ganar, el punto obtenido “nos deja con posibilidades para el último partido, no dependemos de nadie más. Eso es importantísimo”. Asimismo, Garnero recordó el partido que tendrá la U ante Coquimbo Unido y que será clave para las aspiraciones cruzadas.

“El martes podríamos estar clasificados. Este punto que hoy sacamos nos puede dar la clasificación el martes también”, agregó.

A la hora de analizar el trámite en Talcahuano, Garnero dijo: “En un momento se abrió y era ataque contra ataque, el que tenía un poco más de precisión se llevaba al juego. Esa parte del partido no me interesó tanto porque el rival también nos generó alguna situación que podíamos haberse puesto en ventaja y ahí las cosas iban a estar un poco más complicadas”, cerró.

