Tras la finalización de la temporada 2024 del fútbol chileno, los distintos clubes ponen sus ojos en lo que acontecerá en este nuevo Mercado de Fichajes, y una de las escuadras que mira con especial atención es la Universidad Católica.

Los Cruzados buscarán dejar atrás los paupérrimos resultados obtenidos en el Campeonato Nacional 2024, donde sólo remataron en el quinto puesto y tuvieron que conformarse con clasificar a la próxima edición Copa Sudamericana.

La verdad es que mucho se ha hablado en los últimos días sobre nombres propios que podrían llegar a San Carlos de Apoquindo, pero lo cierto es que los Cruzados todavía no pueden abrochar ningún refuerzo.

Miguel Ángel Neira preocupado por el mercado de fichajes de la UC

A raíz de esta situación, el mundialista Miguel Ángel Neira, el que en conversación con BOLAVIP CHILE, se mostró sumamente preocupado por la situación que se vive en el elenco de la Franja.

“Yo pensé que este año iba a ser distinto, pero si no tienen recursos para contratar gente de mayor calidad va a pasar lo que pasó este año: ninguna posibilidad de ser campeón y si llega alguien va a ser alguien barato. Si es así, vamos a estar siempre detrás de Colo Colo y la Universidad de Chile”, afirmó categóricamente Neira.

Nunes mira de reojo el arribo de nuevas caras en el elenco precordillerano | FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

Además, el ex volante indicó que “la Católica tiene que sacar jugadores buenos y no por sacar de su cantera. El trabajo magnífico que dicen de los cadetes es mentira, cero trabajo. Ahora si sacan no son buenos”.

Lo que se le viene a la UC

Universidad Católica quiere llegar de la mejor manera al inicio de la temporada 2025 y, para aquello, disputará un torneo amistoso en Uruguay donde se puede medir con rivales de la talla de Independiente, Nacional de Uruguay e incluso Colo Colo que también confirmó su participación.