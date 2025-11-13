Universidad Católica se encuentra en un expectante segundo lugar en la Liga de Primera 2025 donde, de momento, estaría capturando el Chile 2 e iría directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América 2026.

Con una posible clasificación al máximo torneo continental, en la UC ya empezaron a pensar lo que será la temporada 2026 donde los cruzados están obligados a ser protagonistas de la Liga de Primera y, además, hacer un buen papel en el ámbito internacional.

En esa línea, fue el diario El Mercurio el que reveló los tres jugadores de Universidad Católica que no seguirán en el plantel cruzado de cara a la temporada 2026 que debería arrancar a fines de enero.

Farías no seguiría en la UC. | Foto: Photosport

Se trata del portero Darío Melo, Agustín Farías y Dylan Escobar, quien debe regresar a Coquimbo Unido después de la cesión de su pase por una temporada; tres jugadores que tuvieron poca acción este 2025 con la UC.

Caso distinto es el de Eduard Bello, quien está a préstamo desde Barcelona de Ecuador y su opción de compra supera los dos millones de dólares. También Tomás Asta-Buruaga, quien se encuentra en duda para el 2026.

Así las cosas, Universidad Católica está concentrada en los tres partidos que le restan de la temporada para clasificar a la Copa Libertadores, pero ya puso un ojo en el armado del plantel para el próximo año.

